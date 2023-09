Fukushima : le premier test de radioactivité dans les eaux internationales sera mené au plus tôt dimanche

Photo : YONHAP News

Un test du niveau de radioactivité sera effectué pour la première fois dans les eaux internationales, au plus tôt le 1er octobre, après le début du rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima dans l’océan. Dans ce cadre, un navire a quitté aujourd’hui le pays du Matin clair pour prélever des échantillons de l’eau. C’est ce qu’a annoncé ce matin le vice-ministre des Océans et de la Pêche, lors d’un briefing quotidien.La zone, où l’enquête se déroulera, se trouve entre 500 et 1 000 km à l’est de la centrale. Les eaux versées via un tunnel sous-marin y arriveront probablement un mois après le déversement. Cependant, Park Sung-hoon a constaté que les activités d’enquête pourraient être ajournées ou annulées selon les conditions météorologiques.Séoul mène des tests rapides du niveau de radioactivité dans environ 200 points de collecte, situés au large des côtes sud-coréennes. Il en a désigné huit autres dans les eaux internationales, loin de la centrale nippone.