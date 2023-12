La Corée du Sud célèbre Noël

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est Noël. Comme dans de nombreux pays dans le monde, les églises catholiques et protestantes sud-coréennes proposent donc des messes.Le cardinal-archevêque de Séoul a tenu une grande messe, à minuit, dans la cathédrale de Myeongdong. Lors de son sermon, Mgr Pierre Chung Soon-taick a célébré la naissance de Jésus-Christ. Il a ensuite prié pour que les délaissés, les pauvres ainsi que les compatriotes nord-coréens et plus généralement tous les peuples du monde en souffrance par les conflits armés puissent recevoir la bénédiction de Dieu en ce jour de Noël.Un peu avant, une « cérémonie de crèche » avait été organisée dans la cour de la cathédrale. Et une grande messe de jour sera également tenue à midi dans la cathédrale.L'Église évangélique de Yeouido, l'une des principales églises protestantes du pays, tiendra elle aussi six messes pour la nativité. Des milliers de pratiquants se sont déjà rassemblés hier pour célébrer le réveillon.De son côté, le Conseil national des Eglises de Corée (NCCK) a transmis un message au nom de son pasteur exécutif Kim Jong-saeng, souhaitant que les bonnes nouvelles de Dieu puissent faire surmonter les diverses difficultés que les fidèles peuvent rencontrer de nos jours.