BTS : les fans ressentent la présence des membres même après leur départ à l’armée

Photo : YONHAP News

Même si tous les membres de BTS effectuent leur service militaire, les contenus qu’ils ont préparés avant leur départ comblent parfaitement leur absence pour le moment.Jungkook, le cadet du septuor, a déclaré à ses fans qu’ils pourront jouir pendant 18 mois de contenus enregistrés à l’avance. Comme si ces derniers y répondaient, d’anciennes chansons du groupe sont de nouveau rentrées dans les classements Billboard. Pour ne citer qu’un exemple, le clip vidéo de « Yet To Come » a dépassé, le 19 décembre, les 200 millions de vues sur YouTube. Lee Hyun-joo, une fan des Bangtan Boys, a témoigné au micro de la KBS qu’elle écoute souvent les anciennes chansons du groupe. Ces morceaux lui rappellent les sentiments qu’elle a ressentis lors des concerts auxquels elle a assisté.Des chansons sont certes sorties après leur départ, mais d’autres contenus originaux permettent aux membres du groupe de communiquer avec leurs fans. Par exemple, un documentaire a récemment été ajouté aux nouveautés de Disney+. Pour le critique culturel Kim Heon-sik, le service militaire empêche la K-pop de s’élargir, mais BTS montre que les artistes peuvent poursuivre leurs activités même pendant une longue absence.Le boys band dirigé par RM crée donc une tendance et même une nouvelle façon de faire de la musique, rendant la culture populaire sud-coréenne une fois de plus unique à sa manière.