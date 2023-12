Le compte à rebours a commencé. La nouvelle chanson de Lee Chan-hyuk, intitulée « 1 Trillion », va être dévoilée le 1er janvier prochain. C’est ce qu’a annoncé YG Entertainment.Selon la maison de disque et de promotion du jeune artiste, ce morceau apportera le bonheur à tous ceux et celles qui rêvent d’une belle année 2024.Lee Chan-hyuk a débuté en 2014 au sein du duo Akmu avec sa sœur cadette Soo-hyun. En 2022, il a sorti son premier album solo « Error » et ce dernier a même été choisi comme meilleur album de k-pop de l’année par la revue britannique NME.