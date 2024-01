Photo : YONHAP News

« Gangnam Style » de Psy a été visionné plus de 5 milliards de fois sur YouTube. D’après le site d’hébergement de vidéos, ce cap symbolique a été franchi le 30 décembre dernier. C’est la première fois dans l’histoire de la plateforme qu’un clip de k-pop fait autant de vues.Emu, son auteur a déclaré que le jour où la vidéo avait fait 10 millions de vues, il avait rêvé avec ses collègues d’atteindre un jour les 50 millions. Il s’est donc dit 100 fois plus heureux maintenant.Sorti en 2012, « Gangnam Style » avait connu un succès planétaire et avait même fait connaître l’arrondissement huppé du sud de Séoul à l’international.