Golden Globes : « Acharnés » de Lee Sung-jin reçoit trois prix

Photo : YONHAP News

« Acharnés », du scénariste américain d’origine coréenne Lee Sung-jin, a fait sensation lors de la 81e édition des Golden Globes. En effet, il a raflé trois des principaux prix dans la catégorie mini-série. La cérémonie a eu lieu dimanche à l’hôtel Beverly Hilton, à Los Angeles.Le drama a d’abord été récompensé comme meilleure mini-série. Steven Yeun et Ali Wong, qui interprètent Danny et Amy, ont été élus, eux aussi, meilleurs acteur et actrice dans une mini-série. C’est la première fois qu’un acteur d’origine coréenne reçoit un prix dans l’une des plus prestigieuses cérémonies hollywoodiennes.Composé de dix épisodes, l’histoire commence par un simple incident dans un parking, qui aboutit ensuite à des guerres de représailles. Elle est diffusée sur Netflix depuis avril dernier. « Acharnés » est aussi nommé à treize reprises aux Emmy Awards. Yeun, quant à lui, est présent dans la liste des nommés pour le prix du meilleur acteur dans la catégorie mini-série.