Le Dream program souffle ses 20 bougies

Photo : KBS News

Le Dream program fête cette année son vingtième anniversaire. Il permet aux adolescents originaires de pays où il n'y a pas de neige et de glace de s’initier aux sports d’hiver. Il a vu le jour en 2004 comme promesse à l’accueil des JO d’hiver de PyeongChang.Depuis, plus de 2 500 jeunes de 97 nations différentes en ont bénéficié. Parmi eux, 180 ont pu participer à des compétitions sportives internationales en tant que représentant de leur pays. Pour sa vingtième édition, quelque 130 adolescents des quatre coins du monde sont arrivés en Corée du Sud.Zahra, qui vient d’Ouganda, est l’une d’entre eux. Pour la première fois dans sa vie, cette fillette de 12 ans a chaussé des patins à glace. Au micro de la KBS, elle a confié que, bien qu’elle a été surprise au début par la différence de température entre chez elle et la province de Gangwon, elle adore patiner et elle souhaite continuer.Le vœu de la jeune Ougandaise a des chances de s’exaucer. Le cas de Julien Yee le prouve. Plus jeune, ce coach malaisien avait participé au Dream program. De retour en Corée du Sud, l’ancien patineur a désormais un souhait. Il aimerait que son savoir-faire et ses expériences permettent aux futures générations d’accomplir leur rêve.Par ailleurs, quatorze athlètes qui concourront lors des JO de la Jeunesse d’hiver Gangwon 2024, qui s’ouvrent le 19 janvier prochain, sont déjà sur place pour s’entraîner. Parastoo, qui représente l’Iran en cross-country, a expliqué que c’est une immense chance de pouvoir s’échauffer ici avant le grand événement sportif international. En effet, son pays n’est pas doté d’un environnement favorable à son sport : pas de stade réservé et pas assez de neige non plus.