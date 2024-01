Aespa prépare un remake de « Regret of the Times » des Taeji Boys

Photo : YONHAP News

Taeji Boys est un trio masculin légendaire de l’histoire de la k-pop. Au grand bonheur de ses fans, un de ses tubes à succès, « Regret of the Times », va être réinterprété par Aespa. C’est ce qu’a annoncé, mardi, la maison de disques et de promotion du girls band. Selon SM Entertainment, la chanson-remake doit sortir le 15 janvier, lundi prochain donc, à 18h, heure de Séoul.« Regret of the Times », pour les amateurs de musique pop du pays du Matin clair, est un titre de genre rock alternatif sorti au milieu des années 1990. Il critique d’une manière directe et violente la société. Les œuvres de Seo Taeji ont déjà été réinterprétées par d’autres stars comme Sung Si-kyung, Yoonha ou encore les membres de BTS. Mais Aespa est le premier groupe féminin à relever le défi.