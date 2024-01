K-pop : sept albums parmi les dix meilleures ventes aux USA en 2023

Photo : YONHAP News

L’année dernière, la k-pop a balayé les autres genres musicaux aux Etats-Unis. Et pour cause, parmi les dix albums physiques les plus vendus à travers le pays, sept étaient des CD de musique populaire sud-coréenne. C’est ce qu’a annoncé, mercredi, la société d'analyse de l'industrie de la musique et du divertissement, Luminate, dans son rapport annuel 2023.« Five Star » et « Rock-Star » de Stray Kids débarquent respectivement deuxième et quatrième au classement général. « The Name Chapter: Temptation » du boys band Tomorrow X Together, lui, est arrivé troisième. « Get Up » de New Jeans s'est classé à la cinquième place et « Ready », de TWICE, sixième. Enfin, « FML » de SEVENTEEN et « GOLDEN » de Jungkook - le plus jeune des membres de BTS - sont arrivés respectivement septième et dixième.À l'exception de la star américaine Taylor Swift, qui a décroché la première, la huitième et la neuvième place, il n’y a donc que des artistes issus de la k-pop dans ce classement. Cerise sur le gâteau, sur les six groupes cités précédemment, quatre appartiennent à l’agence de divertissement HYBE. Une bonne année, donc, pour la maison de production qui regroupe, entre autres, les labels Big Hit, Pledis et ADOR.Ces résultats sont issus d’une étude établie sur la base des ventes de CD physiques aux États-Unis du 30 décembre 2022 au 28 décembre 2023.