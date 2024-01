Le cinéma sud-coréen brille à l’échelle nationale

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour les amoureux de cinéma. Au mois de décembre, les ventes de films coréens ont explosé pour atteindre 134,7 milliards de wons, soit plus de 93 millions d'euros. C’est le deuxième plus gros chiffre que l’industrie enregistre depuis le début des statistiques en la matière en 2004. Le nombre de spectateurs a atteint, lui, 13,7 millions. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le Conseil du cinéma coréen dans son dossier intitulé « Données sur les règlements de l'industrie cinématographique coréenne ».L’institution a estimé que le plus grand contributeur au succès au box-office était le film « Le printemps de Séoul ». En effet, rien que le mois dernier, il s'est classé premier au box-office, enregistrant 8,9 millions de spectateurs et 87,7 milliards de wons de recettes. Cela équivaut à environ 61 millions d'euros. De manière plus générale depuis sa sortie, il a cumulé 115,4 milliards de wons de ventes et un nombre de téléspectateurs de 11,85 millions. Ainsi, il se classe au premier rang des films ayant eu le plus de succès en 2023.