Critics' Choice Awards : « Acharnée » salué par la critique

Photo : YONHAP News

Après les Golden Globes la semaine dernière, direction les Critics' Choice Awards pour la série « Acharnée ». L’événement, qui rassemble les avis de l’ensemble de la critique américaine du cinéma, a tenu sa 29e édition dimanche à Los Angeles et a salué la performance des acteurs du drama produit par Netflix.L’acteur coréano-américain Steven Yeun, tout d’abord, a séduit le jury et s’est vu décerner le prix du meilleur acteur dans la catégorie mini-série ou téléfilm. L'actrice Ally Wong a également décroché, dans la même catégorie, le prix de la meilleure actrice. Ce n’est pas tout. Les seconds rôles aussi ont brillé. L’actrice américaine Maria Bello, qui interprète le personnage secondaire de Jordan, a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans la même catégorie que ses camarades.Actuellement, « Acharnés » a donc remporté trois récompenses, mais celle du meilleur film de la catégorie n’a pas encore été annoncée. Il est donc possible que le drama a succès reparte avec quatre trophées en poche.Pour rappel, lors des Golden Globe Awards qui ont eu lieu le 7 janvier, déjà, le drama écrit et réalisé par le réalisateur coréen Lee Seong-jin avait remporté trois prix. Celui du meilleur film dans la catégorie mini-série/téléfilm, du meilleur acteur pour Steven Yeun et de la meilleure actrice pour Ally Wong. Il a également été nominé dans onze catégories aux Emmy Awards qui auront lieu aujourd’hui, et dans trois catégories aux Screen Actors Guild Awards qui auront lieu le mois prochain.