75e Primetime Emmy Awards : la série « Acharnés » raffle huit récompenses

Photo : YONHAP News

Après les Golden Globe Awards et les Critic’s Choice Awards, c’est aux Primetime Emmy Awards que la série « Acharnés » a rafflé les récompenses. Au total, elle en a reçu huit.En effet, lors de la cérémonie de la 75e édition qui s’est tenue lundi soir, heure locale, à Los Angeles, l’Américain d’origine coréenne, Lee Sung-jin, a eu l’honneur de recevoir le prix du meilleur réalisateur. Quant à Steven Yeun, celui du meilleur acteur.« Acharnés » dont le titre original est « Beef », est une comédie noire de 10 épisodes. Dévoilée en avril 2023 sur Netflix, cette œuvre raconte des histoires liées à un petit incident sur le parking d’un magasin de bricolage entre Danny et Emy. Le premier est joué par Yeun, un acteur américain qui, plus jeune, a quitté la Corée du Sud pour s'installer aux USA avec ses parents. Un peu comme le personnage qu'il incarne.