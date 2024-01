RFA : plus de 400 morts dans un accident ferroviaire en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Un train a été renversé le 26 décembre à Tanchon, dans la province de Hamgyong du Sud, en Corée du Nord. Cet accident aurait fait plus de 400 morts. C’est ce qu’a rapporté hier la Radio Free Asia (RFA).Citant une source locale, la radio américaine a expliqué que le train, au départ de Pyongyang, avait glissé et fini par dérailler. L’accident aurait été causé par la vétusté des rails et la pénurie d’électricité. Toujours selon elle, les cadres à bord des deux premiers wagons, rattachés directement à la locomotive, ont survécu. La plupart des passagers, qui se trouvaient dans les sept autres, sont eux décédés.Le déraillement a été rapporté aux autorités nord-coréennes. Ces dernières ont toutefois désigné la ville comme une zone d’urgence. Leur objectif est certainement de ne pas ébruiter l’histoire et de contrôler l’opinion publique. Les blessés graves ont été transférés à l’hôpital, mais la plupart d’entre eux seraient mourants, par manque de médicaments.Le ministère sud-coréen de la Réunification s’est de son côté, abstenu de faire des commentaires à ce sujet.