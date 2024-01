Photo : YONHAP News

L’armée sud-coréenne a récemment déployé de petits drones furtifs dans ses troupes positionnées près de la frontière avec la Corée du Nord. Les engins, mis au point par l’Agence pour le développement de la défense (ADD), avaient déjà réalisé avec succès leurs vols d’essai.L’aéronef sans pilote ressemble quelque peu à une raie et peut surveiller le territoire nord-coréen en cas d’urgence, sans être repéré par les radars de son armée. Il peut voler à plusieurs centaines de km/h, si on y enregistre un itinéraire prévu à l'avance, et retourner automatiquement au Sud à la fin de sa mission de reconnaissance.L’armée s’est mise à le développer après avoir créé, en septembre dernier, le Commandement des opérations de drones.