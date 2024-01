Cinéma : « Exhuma » invité à la 74e Berlinale

Photo : YONHAP News

Le film d’horreur « Exhuma », du réalisateur sud-coréen Jang Jae-hyun, a été invité à la 74e édition du Festival du film de Berlin, qui se tiendra pendant quinze jours à partir du 15 février. C’est ce qu’a annoncé le distributeur Showbox aujourd’hui.Il a également été spécifié que cette production sud-coréenne sera projetée dans la section « Forum and Forum Expanded » de la Berlinale. Cette catégorie a pour objectif de présenter des film aux couleurs et ambiances originales et stimulantes. « Exhuma » met en vedette Choi Min-sik, que l’on peut voir dans le film français Lucy, et Kim Go-eun, qui a joué dans le drama Goblin.Le film raconte l’histoire d’un géomancien - expert de la divination par l’observation de dessins au sol – affecté, avec trois de ses camarades, par de nombreux phénomènes mystérieux suite à l’exhumation d’un ancêtre issu d’une riche famille. Il sortira sur le marché coréen le mois prochain.Mais « Exhuma » n’est pas la seule production sud-coréenne présente au festival cette année. « The Roundup: Punishment », la comédie d’action avec Ma Dong-seok dans le rôle principal, sera projeté dans la section « Special Gala ». « Circle », un film d'animation signé Joung Yu-mi, sera lui en compétition dans la catégorie « Berlinale Shorts », dédiée aux courts métrages.