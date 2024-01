CSIS : signe de maintenance à Punggye-ri

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, des activités ont été repérées sur le site d’essais nucléaires de Punggye-ri. C’est ce que nous avons pu apprendre, jeudi, sur Beyond Parallel. Le site web du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) des Etats-Unis, a avancé cette estimation en analysant des images satellites datant du 16 janvier.Pour le CSIS, ces activités sont liées à l'entretien continu du troisième tunnel du site. Cela suggère, selon lui, que Pyongyang s’efforce de le maintenir en état opérationnel et d’entretenir le complexe de manière plus générale.Les autorités sud-coréennes et américaines avaient précédemment estimé que le régime de Kim Jong-un avait achevé toutes les préparations nécessaires pour effectuer son septième essai nucléaire. Elles surveillaient attentivement ce troisième tunnel en tant que site potentiel privilégié.Selon le think tank américain, les récentes activités observées à Punggye-ri suggèrent qu’un nouveau test ne serait pas imminent, bien que la décision en incombe entièrement au dirigeant nord-coréen. D’ailleurs, les raisons pour lesquelles le pays communiste ne passe pas à l’acte demeurent inconnues. Et ce, même après avoir terminé les préparatifs. Il a fait remarquer qu’aux vues des provocations balistiques et de la récente déclaration de Kim Ⅲ rejetant la « réunification pacifique », l’inquiétude concernant des essais nucléaires serait grandissante.