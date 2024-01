Photo : YONHAP News

Le nombre de personnes qui ont vu « 12.12 : The Day » va bientôt franchir les 13 millions en Corée du Sud. « Bientôt », comme le dernier long-métrage de Kim Sung-su mis à l’affiche le 22 novembre 2023, s’accroche à la 3e place du box-office. Jusqu’à hier, il avait fait un peu moins de 12,9 millions d’entrées.« 12.12 : The Day », dont le titre original est « Le printemps de Séoul » décrit le chaos suite à l’assassinat du président Park Chung-hee en 1979.Alors quel est actuellement le film qui occupe le trône du classement au pays du Matin clair ? Il s’agit d’« Alienoid : Return to the Future » signé Choi Dong-hoon. Sorti le 10 janvier, il a déjà réuni plus de 810 000 spectateurs. Le cap du million pourrait donc être franchi ce weekend.