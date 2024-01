Pyongyang prétend avoir testé un système d'armes nucléaires sous-marines

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a déclaré avoir testé un système d'armes nucléaires sous-marines afin de répondre à l’exercice naval Séoul-Washington-Tokyo. Le porte-parole de son ministère de la Défense a affirmé aujourd’hui, à l'agence de presse KCNA, qu’il ne tolérerait jamais cette frénésie vers la confrontation. Il a qualifié la manœuvre trilatérale d’ « action mettant en péril la sécurité du pays ».L’officiel a expliqué que, pour y répondre, un test important du système « Haeil-5-23 », actuellement en développement, avait été effectué dans la mer de l’Est. Il n’a cependant fourni aucun détail sur son résultat. Selon lui, l’armée du pays communiste améliore ses capacités de riposte aux menaces nucléaires sous-marines, et continuera de répliquer aux actes hostiles des USA et de leurs alliés.Pour rappel, la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont mené entre le 15 et le 17 janvier un entraînement naval dans les eaux internationales, situées au sud de l’île de Jeju. Ce rassemblement visait à renforcer les capacités de réaction aux menaces nucléaire et balistique du royaume ermite.