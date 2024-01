MNA : Pyongyang annonce que le développement de ses forces militaires relève de sa souveraineté

Photo : YONHAP News

« Le renforcement de la défense nord-coréenne relève de la souveraineté nationale. Il a pour objectif de répondre à la déstabilisation sécuritaire de la péninsule provoquée par les Etats-Unis ». C’est ce qu’a annoncé Kim Son-kyong, vice-ministre des Affaires étrangères de Corée du Nord lors de la 19e édition du Mouvement des pays non-alignés (MNA). Elle s’est tenue les 19 et 20 janvier derniers à Kampala en Ouganda. Ses propos ont été relayés par la KCNA, l'agence de presse officielle du pays communiste.D'après le diplomate nord-coréen, malgré la grande évolution du monde constatée depuis la création du MNA, la communauté internationale continue de fonctionner selon une logique de force. Cela menace alors la souveraineté et le droit de survie des pays non-alignés, notamment de la péninsule.Kim Son-kyong a ensuite mis en avant l'adhésion de Pyongyang à l'esprit du mouvement, qui lutte contre toute violation de la souveraineté et toute ingérence par des forces extérieures.Le haut officiel du royaume ermite a d'ailleurs évoqué la possible nouvelle guerre froide. Selon lui, elle n’est absolument pas abstraite mais bien réelle. C’est dans ce contexte que son pays envisage de renforcer ses capacités de défense écrasantes contre toute provocation.Pour information, le MNA est un forum de 120 pays qui ne sont pas alignés avec les deux principaux blocs de la guerre froide. La Corée du Nord en est un membre actif depuis 1975. Une de ses délégations a quitté Pyongyang le 13 janvier dernier pour y participer. Elle sera également présente au troisième Sommet du Sud, un rassemblement des pays en développement, également prévu en Ouganda.