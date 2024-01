La Corée du Sud espère développer davantage l’industrie du webtoon

Photo : YONHAP News

Le gouvernement considère les manhwas, ces bandes dessinées originaires du pays du Matin clair, et les webtoons, ces BD numériques, comme les K-contenus de la prochaine génération. Il entend donc doper leurs exportations et commence à travailler sur les prochaines mesures à mettre en place.Ce mardi, le ministère de la Culture a annoncé une stratégie de soutien, qui s’inscrit dans ce cadre. Le plan prévoit, entre autres, le lancement de nouveaux projets visant à aider les professionnels du secteur à créer des plateformes d’envergure mondiale. Pour cela, l’exécutif œuvrera pour leur offrir les informations clés sur les marchés étrangers qu’ils veulent intégrer et des consultations nécessaires à leur bon développement.Il s’agit aussi de porter jusqu’à un milliard de wons cette année le budget de soutien à la traduction et à l’interprétation. Cela représente environ 690 000 euros. L’an dernier, le crédit était de 600 millions de wons, soit l’équivalent de 413 000 euros.Autre point à noter. Un nouveau programme de cours sera dispensé à partir de 2025. Objectif : former trente auteurs de webtoon par an. A cela s’ajoute la création d'une école de traduction à l’horizon 2027. Et cela ne s’arrête pas là. Des organisations dédiées seront mises sur pied et des cadres juridiques et institutionnels préparés pour faire de ce moyen de soft power une industrie florissante.Les manhwas et les webtoons connaissent, en effet, un succès fulgurant. En 2022, leur marché a été valorisé à quelque 2 600 milliards de wons, soit une hausse de 23 points par rapport à l’année précédente. Et leurs exportations ont dépassé la barre des 100 millions de dollars.Le ministère ambitionne de porter à 4 000 milliards de wons la taille de l’industrie, soit 2,75 millions euros environ, et de doubler les exportations d’ici 2027.