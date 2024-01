Photo : YONHAP News

La patinoire de la Place de Séoul, installée devant l’Hôtel de ville de la capitale sud-coréenne, a accueilli plus de 100 000 visiteurs. La barre symbolique a été franchie, hier. C’est seulement 33 jours après son ouverture cet hiver.Depuis 2004, année de sa mise en service, la municipalité de Séoul offre aux citadins le bonheur de patiner en ne payant que 1 000 wons, une somme équivalente à 70 centimes d’euro.Si vous êtes en Corée du Sud, vous avez jusqu’au 11 février pour vous y rendre. Le site est ouvert de 10h à 23h tous les vendredis, samedis et jours fériés. Quant aux autres jours, entre 10h et 21h30.