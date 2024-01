JCS : Pyongyang a tiré plusieurs missiles de croisière dans la mer Jaune

Photo : YONHAP News

Pyongyang a lancé, aujourd’hui, plusieurs missiles de croisière en direction de la mer Jaune, qui se trouve entre les deux Corées et la Chine. Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), les tirs ont été détectés vers 7h du matin.Comme ces projectiles volent à basse altitude et peuvent changer de direction, il n’est pas facile ni de les détecter ni de les intercepter. Tout en suivant de près le moindre mouvement au nord du 38e parallèle, les autorités militaires sont en train d’analyser leur nature et ce, en collaboration avec les Etats-Unis. Selon les premières estimations, il y a des chances qu’ils soient des Hwasal 1 ou 2.La dernière provocation militaire du régime de Kim Jong-un remonte au 14 janvier dernier, où il avait lancé un missile balistique de portée intermédiaire. Et c’est la première fois depuis le 2 septembre qu’un tir de missiles de croisière est détecté.De l’avis des experts, cette nouvelle bravade est d’une part pour mesurer la réaction de l’armée sud-coréenne, et d’autre part pour renforcer l’union de la société nord-coréenne. A l’heure actuelle, les médias du pays communiste ne rapportent pas de nouvelles à ce sujet.