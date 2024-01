Les membres du CIO découvrent les Annales de la Dynastie Joseon

Photo : YONHAP News

A l'occasion des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de Gangwon, les membres du Comité international olympique (CIO) ont décidé de visiter le musée qui abrite les Annales de la Dynastie Joseon.Ces documents historiques sont des trésors nationaux, retraçant près de 500 ans de l’histoire de la Corée. Ces archives, dont les récits sont écrits sur des parchemins coréens, représentent donc l’un des symboles forts du pays. Alors, tous ont pu découvrir, à travers des frises chronologiques et des reconstitutions d’objets les événements marquants de l’histoire du pays du Matin clair.Shin Jae-geun, l’un des conservateurs du musée, a expliqué lors de son discours qu’il est difficile de trouver un livre d’histoire qui retrace une longue période comme celle-ci. Et ce, même à l’échelle internationale.Les membres du comité se sont intéressés aux ouvrages narrant les conversations entre le roi et ses sujets. Ils ont été particulièrement passionnés par les histoires personnelles et quelques peu secrètes de la famille royale, qui avait été couchées sur le papier par les historiens-observateurs de l’époque. Ils ont également assisté à des projections en 3D de palanquins. Par exemple, ils ont pu observer une représentation numérique de Uigwe, des chroniques de rites, dépeindre en détail les événements royaux de la dynastie Joseon à l'encre et au pinceau.Nicole Horberts, la vice-présidente du CIO, a quant à elle confié qu’il était très significatif de découvrir l’histoire coréenne à travers ces Annales et des Uigwe, désignés comme sites de la Mémoire du patrimoine mondial de l'UNESCO.Il est exceptionnel que ces archives soient encore en bon état de conservation en 2024. En effet, elles avaient été gardées dans le palais royal près du temple Woljeong sur le mont Odae avant d’être transportées au Japon pendant la période coloniale japonaise. Après cent ans dans l’archipel, elles ont pu être ramenées près du temple pour y être exposées.Kim Gyeong-mi, directrice du Musée des Annales nationales de la dynastie Joseon explique alors que « les politiciens, les universitaires, ainsi que les différentes agences d’État ont travaillé dur pour ramener dans le pays ces trésors nationaux ». Ainsi, lors de la visite des membres du CIO, une fois de plus, l'excellence du patrimoine culturel coréen a pu être montrée aux yeux du monde.