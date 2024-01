Photo : YONHAP News

Avis aux fans de K-pop : les « 2024 Billboard Women In Music Awards » ont eu lieu hier soir, et il a été annoncé que NewJeans avait reçu le prix du « Groupe de l'année ».Les « Billboard Women In Music Awards » sont une cérémonie de remise de prix qui sélectionne les meilleures artistes, créatrices, productrices ou encore dirigeantes qui ont eu un impact significatif sur l'industrie musicale tout au long de l'année.Lors de son édition 2023, déjà, Twice avait été sélectionné comme « artiste révolutionnaire ».La cérémonie officielle de remise des prix aura lieu au YouTube Theatre de Los Angeles, le 6 mars. Il a d’ores et déjà été annoncé que les membres de NewJeans seront présentes afin de récupérer leur récompense en personne.