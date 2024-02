Gangwon 2024 : clap de fin après deux semaines de compétition intense

Photo : YONHAP News

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver de Gangwon 2024 se terminent aujourd'hui après quatorze jours de compétition intense. La cérémonie de clôture se tiendra sur la place devant le stade auxiliaire du centre de Hockey de Gangneung, ce soir à 20 heures.Les athlètes sud-coréens ont brillé au cours de cette compétition. Notamment, Lee Chae-woon a remporté l'épreuve masculine de slicestyle, et les patineurs artistiques Kim Hyun-gyeom et Shin Ji-ah ont respectivement reçu les médailles d'or et d'argent. Et ce n’est pas encore terminé : le jeune snowboarder tente aujourd’hui de remporter deux médailles d'or dans l'épreuve de snowboard halfpipe, et l'équipe nationale coréenne est également en quête d'un titre dans l'épreuve par équipe de patinage artistique.Environ 1 800 athlètes de 78 pays du monde entier ont participé à cette compétition, renforçant l'amitié et l'unité tout en rêvant de devenir de futures stars des sports d'hiver.