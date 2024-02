K-pop : SM Entertainment entend lancer quatre groupes en 2024

Photo : YONHAP News

SM Entertainment, une des agences de k-pop du Big Four, a annoncé aujourd’hui lancer cette année quatre nouveaux groupes.La maison de production, qui crée et vend des idoles à travers le monde, a précisé qu’il s’agit entre autres de NCT Wish, un boys-band qui fera ses débuts le 21 février au Tokyo Dome, de Naevis, une chanteuse virtuelle et d’un groupe de garçons britanniques.L’an dernier, le label avait par ailleurs annoncé être parvenu à un accord de partenariat avec l’entreprise de divertissement anglaise Moon&Back (M&B), en vue de lancer un groupe masculin, composé de membres sud-coréens et britanniques.Cette année, SM entend défier de plus belle la machine de l'entertainment américain par le biais de sa nouvelle entité établie aux Etats-Unis avec Kakao, le leader d’Internet du pays du Matin clair. Pour ce faire, 84 nouveaux compositeurs ont été embauchés jusqu’au mois dernier.A noter aussi que le nombre d’albums et de musiques sortis en 2023 par les artistes du pionnier du secteur a augmenté de 12 % par rapport à l’année précédente. Et plus de 20 millions de nouveaux albums ont été vendus. C’est un record. Sans oublier 340 concerts, en hausse de 220 % sur un an.