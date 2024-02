Photo : YONHAP News

Le groupe féminin sud-coréen NewJeans va se produire aux « 2024 Billboard Women In Music Awards ». Cette cérémonie de remise de prix se tiendra le 6 mars au YouTube Theatre de Los Angeles. Elle récompense les artistes, productrices et les dirigeantes féminines qui ont eu un grand impact sur l’industrie de la musique au cours de l’année écoulée.Le girls band sud-coréen va recevoir le prix du « Groupe de l'année ». En dehors de NewJeans, Karol G sélectionnée comme la « Femme de l’année », ainsi que Charli XCX, Maren Morris et Tems performeront.Le show peut être visionné sur le site officiel de l’événement.