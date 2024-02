Photo : YONHAP News

Lisa de Blackpink va faire ses débuts en tant qu’actrice. C’est ce qu’a annoncé, hier, The Guardian.D’après le quotidien britannique, la jeune femme est au casting de la saison 3 de la célèbre série de la HBO, « The White Lotus ». Le tournage doit commencer, ce mois-ci, dans plusieurs villes thaïlandaises dont Bangkok, mais le synopsis tout comme le rôle que la star va interpréter n’ont pas encore été dévoilés.C’est la deuxième fois que l’une des membres de ce girls band apparaît dans une série de la chaîne américaine. Jennie, rappelons-le, avait joué dans « The Idol ».