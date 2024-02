Photo : YONHAP News

La Corée du Nord célèbre aujourd’hui le 82e anniversaire de la naissance de Kim Jong-il. Décédé en novembre 2011, il est le père de l’actuel dirigeant Kim Jong-un.Dans un éditorial publié ce matin, le quotidien Rodong a qualifié l’ex-leader de « patriote qui a établi la base de la dignité et de la prospérité nationales ». Toujours d’après le journal, grâce à lui, le régime a pu réaliser de véritables miracles et des améliorations, non seulement dans le domaine de la défense mais aussi dans l’économie et la culture.Au nord du 38e parallèle, le 16 février est l’une des deux plus grandes fêtes nationales avec l’anniversaire de Kim Il-sung, le fondateur du régime, le 15 avril.