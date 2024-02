Ministère de la Réunification : le rapport de la COI contribue à sensibiliser aux droits de l’Homme au Nord

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification s’est exprimé à l’occasion du dixième anniversaire de la publication du rapport de la Commission d'enquête (COI) des Nations unies sur les droits de l'Homme en Corée du Nord. Sa porte-parole adjointe a effectivement annoncé que ce dernier a contribué à sensibiliser la communauté internationale à l’urgence de la situation. Avant d’affirmer qu’il est particulièrement significatif que le document conseille de demander des comptes au responsable.Kim In-ae a expliqué que la réalité des droits humains est toujours précaire et sombre dans le royaume ermite. Les habitants ne voient être respecté aucun de leurs droits fondamentaux, et sont systématiquement sous la surveillance et les sanctions du régime. Elle a alors exhorté Pyongyang à suspendre son développement nucléaire et balistique. Celui-ci rendant la vie des nord-Coréens plus difficile, l'officielle a assené qu’il était arrivé le moment de faire un choix entre l’amélioration militaire ou l’amélioration des conditions de vie.La COI a été fondée en 2013 pour mettre la lumière sur les droits de l’Homme dans le pays communiste. L’année suivante, cet organe onusien a rendu public un rapport faisant état de la violation des droits systématique et répandue des habitants au nord du 38e parallèle. Il avait également préconisé au Conseil de sécurité des Nations unies de soumettre cette question à la Cour internationale de justice.