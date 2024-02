Hanteo Music Awards : Enhypen sacré « Artiste de l’année »

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour les Engene, les fans du groupe de k-pop Enhypen. Les sept garçons ont reçu, lors de la 31e cérémonie des Hanteo Music Awards, le prix d’« Artiste de l’année ». L’événement s’est déroulé ce week-end au Dongdaemun Design Plaza (DDP) à Séoul. C’est la troisième fois que le groupe de Belift Lab y est sacré pour ses productions. En effet, en 2022 il avait reçu l’« Initial Record Award » et celui d’ « Artiste de l’année », déjà, en 2023.L’année dernière fut belle pour le septuor. Il est notamment arrivé en tête du classement principal « Billboard 200 » et du classement hebdomadaire des albums du classement Oricon du Japon avec ses quatrième et cinquième mini-albums DARK BLOOD et ORANGE BLOOD.ENHYPEN fera d’ailleurs un encore à Séoul pour la fin de sa tournée Fate. Intitulé Fate Plus in Seoul, il sera l’occasion pour les fans et les sept idols de se retrouver pour trois dates à partir du 23 février au KSPO Dome à Séoul.