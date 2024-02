La grotte de Bundeokjae désignée monument naturel

Photo : KBS News

La grotte de Bundeokjae, située à Yeongwol, dans la province de Gangwon, a été désignée comme monument naturel. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui l’Administration du patrimoine culturel (CHA).D’une longueur de près de 1,8 kilomètre, cette grotte calcaire avait été découverte au cours des travaux de construction d’un tunnel en 2020. Elle présente plusieurs types de concrétions calcaires, dont les stalactites et les stalagmites, ainsi que des colonnes de pierre et des hélictites. Elle est aussi réputée pour ses diverses dispositions de terrain.La CHA a désigné le temple Bulgab, à Yeonggwang, dans la province de Jeolla du Sud et ses alentours comme un site pittoresque. Il a aussi prévu que la montagne Palyeong, connue pour ses huit sommets et une vue depuis la cime, verra aussi son nom être mis sur la liste des sites pittoresques.