La Corée du Nord et la Russie multiplient leurs échanges

Photo : YONHAP News

D’après l’information relayée aujourd’hui par l’agence officielle nord-coréenne, la KCNA, le pays communiste a dépêché une nouvelle délégation, cette fois, à un forum eurasiatique des technologies de l’information. Cette assise se tient aujourd’hui et demain à Moscou.Selon le site web de son organisateur, des personnalités de plusieurs pays y sont présentes. Parmi elles, le vice-Premier ministre russe et de hauts responsables venant notamment d’Iran, d’Arménie, d’Afghanistan et de Thaïlande.Toujours selon le média d’Etat, deux autres délégations de Pyongyang se sont également rendues en Russie. L’une d’entre elles prend part à une conférence du comité commun des deux alliés sur la coopération halieutique. Et l’autre doit signer un protocole d’accord sur les échanges sportifs bilatéraux.Sachez que l’équipe du Parti des travailleurs est rentrée hier, selon la KCNA. Conduite par le secrétaire de la branche à Pyongyang du PC nord-coréen, elle avait effectué un voyage d’une semaine en Russie.Durant ce déplacement, ses membres ont participé à une conférence organisée par le parti du chef du Kremlin, « Russie unie ». Ils ont également été reçus par les hommes politiques, dont le vice-président du puissant conseil de sécurité de Poutine, Dmitri Medvedev.