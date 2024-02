74e Berlinale : « A Traveler's Needs » remporte l’Ours d’argent du Grand prix du jury

Photo : YONHAP News

Le réalisateur sud-coréen Hong Sang-soo a remporté, samedi, l'Ours d'argent du Grand Prix du Jury avec son nouveau film « A Traveler's Needs » à la 74e cérémonie du Festival international du film de Berlin.Le 31e long métrage de Hong met en vedette l'actrice française Isabelle Huppert, qui incarne une professeure de français enseignant à deux Coréennes.C’est la cinquième fois que Hong reçoit cette distinction de la Berlinale. La première date de 2017 avec « On the Beach at Night Alone » où l'actrice principale, Kim Min-hee, avait reçu l'Ours d'argent dans la catégorie « Meilleure actrice ». En 2022, « Le film du romancier » avait lui aussi été récompensé.« A Traveler's Needs » marque la troisième collaboration cinématographique du réalisateur avec Huppert, après « In Another Country » en 2012 et « Claire's Camera » en 2018.