Météo : nuages, pluie et neige

Photo : YONHAP News

Ce mercredi, malgré de températures de plus en plus agréables, le ciel reste nuageux sur la totalité du territoire. Ce matin à Busan, Ulsan et Gangneung, il faut même s’attendre à de la pluie. Et cet après-midi, les précipitations s’étendront aux villes de Daegu et de Yeosu. De la neige est également à prévoir dans le Gangwon toute la journée.Côté températures, sur le chemin du travail il fait entre 2 et 5°C sur la grande majorité du territoire. Il fait un peu plus doux sur la côte sud, qui enregistre un mercure allant de 7°C à Ulsan à 9°C sur l’île insulaire de Jeju.Dans la deuxième partie de la journée, malgré un petit 5°C à Gangneung, les températures seront toutes au-dessus de 10°C. Plus précisément, entre 11 et 12°C de Cheongju à Jeonju en passant par Séoul et Suwon. Il fera également 11°C à Busan et Mokpo, et jusqu’à 13°C à Jeju.