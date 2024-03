Action collective des médecins : la police entame l’interrogation des responsables de la KMA

Photo : KBS News

La police a commencé à interroger les cinq anciens et actuels hauts responsables de l'Association coréenne des médecins (KMA), accusés d'avoir instigué l'action collective des jeunes internes et résidents contre le projet gouvernemental d'augmentation du nombre de places dans les écoles de médecine.Ce matin, le porte-parole du comité d'urgence de la KMA, Joo Su-ho, a été le premier à être convoqué par l’unité d'enquête sur les crimes publics de la police métropolitaine de Séoul. Avant d'entrer dans les locaux de la police, il a déclaré devant les journalistes qu'il n'avait rien à craindre, ni rien à cacher. Il a affirmé qu'il n'avait jamais instigué cette action collective, avant d’indiquer espérer que le gouvernement accepterait rapidement le dialogue avec les médecins.Les quatre autres responsables, dont notamment l'ancien président du KMA, Noh Hwan-gyu, devraient également être interrogés prochainement.Pour rappel, le 27 février, le ministère de la Santé avait porté plainte contre eux auprès de la police pour violations de la loi sur les services médicaux et pour incitation à l'entrave aux affaires. Le 1er et le 3 mars, les enquêteurs de la police avaient perquisitionné leurs bureaux et leur ont interdit de sortir du pays.