Météo : les précipitations neigeuses se poursuivent à l’est

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, malgré quelques rayons de soleil perceptibles dans la capitale, de la neige tombera de Chuncheon à Daegu, sur presque toute la côte est. Une alternance de nuages et de beau temps est prévue dans le Jeolla, mais le ciel restera gris entre Yeosu et Ulsan.Côté températures, sur le chemin du travail il fait 2°C à Séoul et Suwon. De manière générale, il fait entre 2 et 5°C sur presque tout le territoire. Il fait notamment 3°C à Mokpo et Daejeon. Dans les zones sujettes à la neige, il fait entre -2 et 2°C. Busan enregistre un mercure de 5°C et l’île insulaire de Jeju, la maximale, avec 6°C.Cet après-midi, Météo-Corée a prévu qu’il fera 8°C dans la capitale, tout comme à Suwon et Jeonju. Daejeon, Busan, Yeosu et Gwangju enregistreront, elles, 10°C au thermomètre. Quant aux zones neigeuses, il fera 7°C à Chuncheon, 8°C à Andong et 10°C à Daegu.