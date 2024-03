Action collective des médecins : l’exécutif se prépare à une prolongation du mouvement

Photo : YONHAP News

L’action collective des internes et résidents en médecine se poursuit depuis plus de deux semaines. Elle aggrave par conséquent l’accès aux soins des habitants. Le gouvernement se mobilise alors pour y faire face sur le long terme.L’une des mesures allant dans ce sens prévoit le déblocage d’une enveloppe de plus de 120 milliards de wons, soit 83 millions d’euros. Une décision entérinée, hier, en conseil des ministres.Le ministère de la Santé a expliqué que la plus grosse somme de ces crédits, soit 58 milliards de wons, serait allouée à la rémunération des professionnels qui exercent toujours leurs activités aux urgences et qui soignent les malades graves, en particulier dans les grands hôpitaux.Pendant ce temps, après les jeunes médecins, c’est autour de leurs professeurs de commencer à exprimer leur colère contre le projet gouvernemental d’augmenter fortement le nombre de nouveaux étudiants dans les facultés de médecine.Certains d’entre eux, ceux de l’université d’Ulsan, située dans le sud-est du territoire, évoquent la possibilité de présenter eux aussi leurs démissions et de saisir l'Organisation internationale du travail (OIT), une agence de l’Onu. Leurs collègues de la faculté de Konkuk à Séoul menacent, quant à eux, d’entreprendre une action collective, si la crise actuelle n’est pas réglée.Pourtant, l’exécutif reste ferme. Il continue à envoyer aux médecins grévistes un préavis, leur notifiant que leur licence sera suspendue.