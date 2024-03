Action collective des médecins : le gouvernement promet un nouveau soutien financier aux soins d’urgence

Photo : KBS News

Le gouvernement multiplie les mesures destinées à pallier la perturbation des services de santé, occasionnée par le débrayage des internes et résidents.Aujourd’hui, le centre de gestion de crise, dirigé par le Premier ministre, a annoncé un nouveau soutien financier visant à renforcer le système des traitements d’urgence. Il s’agit de débourser chaque mois une enveloppe de plus de 188 milliards de wons. Cet argent viendra de la caisse d’assurance maladie.Plus précisément, les crédits seront injectés pour le traitement des malades graves hospitalisés et pour la rémunération supplémentaire des docteurs spécialistes qui prennent en charge les patients en soins intensifs et aux urgences.Côté action collective des jeunes médecins, hier, ils étaient 11 219 à avoir renoncé à renouveler leur contrat avec leur établissement ou à ne pas toujours y être revenus travailler. Soit 91,8 % des 12 000 internes et résidents en formation dans 100 hôpitaux à travers le pays.Cela dit, l’exécutif ne semble pas avoir l’intention de se plier à leurs demandes. Au contraire, il renouvelle sa détermination à mener, comme il le faut, les réformes de santé et des études médicales. Pour cela, il promet toutefois d’écouter les opinions du milieu médical.Le gouvernement entend aussi réduire le nombre des internes et des résidents dans les grands hôpitaux, où ils travaillent dans des conditions difficiles, pour augmenter celui des jeunes spécialistes.Autre mesure annoncée : il s’agit cette fois de relancer le système de ce qu’on appelle « physician assistant », ces infirmiers qui épaulent les médecins au bloc opératoire.