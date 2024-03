Photo : YONHAP News

Ce vendredi, le pays du Matin clair se réveille sous le soleil. Et cette tendance va s’étendre durant tout au long du deuxième week-end du mois de mars. Aucune ombre au tableau n’est prévue, ou en tout cas, aucun nuage à l’horizon.Côté températures, elles seront similaires pour les trois prochains jours. Sur le chemin du travail, il fait ce matin entre -2°C à Séoul et 2°C à Busan. La minimale est pour Chuncheon avec -5°C et la maximale pour Jeju et Mokpo avec 3°C.Dans la seconde partie de journée, il fera entre 6 et 8°C sur la grande majorité du territoire, avec des pics à 11°C à Busan et sur l’île insulaire de Jeju. Il fera entre 7 et 9°C dans le Jeolla, 8°C à Gangneung et 6°C à Séoul.