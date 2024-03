Action collective des médecins : mobilisation de l’armée et des centres publics de santé

Photo : YONHAP News

L’accès aux soins médicaux devient de plus en plus difficile en Corée du Sud. La raison : l’action collective des médecins qui s’éternise. En effet, cela fait maintenant plus de deux semaines que les internes et résidents ont quitté leur lieu de travail. Ceci en réaction au projet gouvernemental d'augmenter le numerus clausus des écoles de médecine.Face à cette crise et au manque d’effectifs grandissant, le ministère de la Santé et des Affaires sociales prend de nouvelles mesures. Il va mobiliser, dès aujourd'hui, vingt médecins militaires et 138 docteurs affiliés aux centres publics de santé. Ils travailleront durant quatre semaines dans vingt hôpitaux différents. Ces praticiens ainsi investis en urgence seront notamment chargés des opérations chirurgicales d'urgence ou du traitement de maladies graves.En parallèle, les préavis de suspension de licence médicale, seront envoyés d'ici la fin de la semaine aux 12 000 internes et résidents qui ne sont toujours pas retournés au travail. Chiffre révélateur de la situation : le taux d'absence s'est élevé à 92,9 % vendredi dernier.Les médecins concernés auront l'occasion, jusqu'au 25 mars, de donner leur avis avant toute procédure administrative et judiciaire. S'ils ne s'expriment pas et qu'ils ne regagnent pas leur lieu de travail, leur licence sera suspendue.De leur côté, les professeurs des écoles de médecine se sont réunis. Eux aussi protestent, contre la dureté gouvernementale. L'Association des enseignants des 33 facultés du pays ont tenu vendredi dernier une assemblée générale à huis clos pour établir des mesures concrètes. En vain. Kim Chang-su, son président, a pourtant appelé le gouvernement à un dialogue avec les résidents sans condition préalable.Seize professeurs et médecins venus de huit hôpitaux dont Asan et Severance ont publié, en ligne, une déclaration. Dans celle-ci, ils demandent au gouvernement d'arrêter immédiatement de menacer les médecins grévistes. Ils veulent également que l’exécutif élabore des mesures raisonnables pour mettre fin à la crise actuelle. Cette pétition avait, hier après-midi, déjà recueilli 5 180 signatures.