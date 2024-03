Météo : températures et pluie printanières

Photo : YONHAP News

Ce lundi, les sud-Coréens se réveillent sous un ciel clair qui ne le restera que peu de temps. En effet, dès cet après-midi, des précipitations sont prévus principalement sur l'île de Jeju et dans le sud de la péninsule. La météo sera peu clémente en mer, avec des rafales de vents et des éclairs. En fin de journée et dans la nuit, la pluie remontera vers le nord, jusque dans la zone métropolitaine.Concernant les températures, elles s’adouciront par rapport à celles de ce week-end qui, malgré le beau temps, étaient très froides. Sur le chemin du travail, il fait 2°C à Séoul. De manière générale, le mercure est compris dans les régions intérieures entre 0 et 2°C. Il fait plus doux sur la côte : 5°C à Gangneung, tout comme à Busan. L’île méridionale de Jeju, quant à elle, enregistre 7°C.Dans la seconde partie de la journée, il fera plus de 10°C sur tout le territoire. La minimale sera de 10°C à Chuncheon et la maximale de 14°C à Busan, Gangneung et Jeju. Il fera 11°C à Séoul, et 12°C dans le Jeolla.