La ville de Séoul renforce les tests de sécurité sur les produits halieutiques

Photo : YONHAP News

Séoul a annoncé, aujourd'hui, augmenter le nombre de produits halieutiques pour lesquels il faudra procéder à des vérifications supplémentaires. L'innocuité de 177 produits, et non plus 119, sera donc examinée.Selon l'Institut pour la santé et l'environnement de la ville de Séoul (Kihe), cette mesure a été prise suite à l'introduction du « système de liste positive » (PLS) des substances autorisées dans les produits pharmaceutiques pour les animaux. Ainsi, les test d'antifongiques, de vermifuges et d'insecticides ont été ajoutés à la liste.Ces tests de sécurité seront appliqués aux produits halieutiques distribués dans toute la capitale par les halles aux poissons de Garak, de Gangseo et de Noryangjin. Ils concernent également les produits vendus dans les grandes surfaces et les grands magasins tout comme les ingrédients utilisés dans les cantines scolaires.Tout produit jugé inapproprié sera confisqué et détruit.Qui plus est, l'institut réalise entre mars et juin un contrôle de sécurité intensif sur les coquillages et les tuniciers. En effet, les toxines de ces produits de la mer ne se détruisent pas par la cuisson, et peuvent donc provoquer des maladies chez l’homme, telles que de la diarrhée, une paralysie et même des pertes de mémoire.