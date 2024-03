Tourisme : un visiteur étranger sur trois avait moins de 30 ans en 2023

Photo : YONHAP News

Plus d’un tiers des touristes visitant le pays du Matin clair étaient âgés de 30 ans ou moins en 2023. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, l’Office du tourisme sud-coréen (KTO).Les chiffres en détails. 11,03 millions d'étrangers ont visité le pays du Matin-Clair l'an dernier. Parmi eux, 3,93 millions avaient moins de 30 ans. C’est 35,6 % de l’effectif total. Les personnes ayant entre 21 et 30 ans représentaient 25,3 % de cette proportion, à hauteur de 2,79 millions. Les moins de 20 ans, quant à eux, ont été 1,14 million. Cela équivaut à un peu plus de 10 %.Considérant à présent les tranches d’âges plus élevées. Les trentenaires ont été 2,27 millions à fouler le sol sud-coréen. C’est 20,6 % du total. Cela veut dire que plus de la moitié des touristes avaient moins de 40 ans l’année dernière.Ce phénomène ne date cependant pas de 2023. En effet, c’est un processus continu qui a vu le jour il y a maintenant près d’une décennie. La part des touristes ayant moins de 30 ans a augmenté continuellement : elle était de 27,6 % en 2013, de 32,5 en 2016 et de 34,5 % en 2019. A cause de la pandémie de COVID-19, elle s’était contractée à 20,4 % en 2020. En 2022, cependant, elle a re-dépassé les 30 %, et en 2023 les 35 %. Par nationalité, 43,6 % du total des touristes français n’avaient pas encore atteint le cap des 30 ans l’année dernière.La question est la suivante : pourquoi la population touristique de la Corée du Sud est-elle si jeune ? Cela est principalement dû à la montée en puissance à l’échelle mondiale de la Hallyu, la vague culturelle coréenne. Avec la k-pop, les k-drama, la k-food ou encore la k-beauty, nombreux sont les jeunes de la génération Z à s’intéresser de près au pays du Matin clair.