Protection des données personnelles : la Gen MZ dit ne pas se sentir en sécurité

Photo : YONHAP News

Plus de la moitié de la génération dite « MZ » ne se sent pas en sécurité en ce qui concerne la protection de ses données personnelles. C'est ce que l’Institut de recherche des statistiques (SRI) révélera dans son rapport, le 25 mars.Selon le document, la fuite d’informations personnelles a été choisie comme une source de risque par 51,1 % de la génération Z. 59,6 % de la génération M et 53,4 % de la génération X ont cette même perception face à la protection de leurs données personnelles. Pour information, la lettre « Z » désigne les personnes nées, entre 1995 et 2005, « M » entre 1980 et 1994 et « X » entre 1964 et 1979. Les Baby-boomers et les seniors, quant à eux, ont répondu ne pas se sentir en sécurité face aux nouvelles maladies.Les générations M et Z considèrent aussi les crimes et les crises économiques comme des facteurs de risque de la société sud-coréenne. La génération X montre, de son côté, ses inquiétudes par rapport aux risques économiques et à la sécurité nationale. Les seniors se disent inquiets face à la menace pour la sécurité nationale et face aux crimes.