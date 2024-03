Photo : YONHAP News

Ce mardi, de la pluie tombera sur la totalité du territoire.Ce matin sur le chemin du travail, il fait 5°C à Séoul. La minimale est de 1°C pour Chuncheon et la maximale est enregistrée sur l’île méridionale de Jeju avec 8°C. Le mercure s’établie à 3°C à Gangneung, 4°C à Ulsan et 6°C à Busan. Le Jeolla enregistre, quant à lui, des températures allant de 2°C à 5°C.Dans l’après-midi, les températures continueront de s’adoucir. Il fera entre 10 et 11°C dans les deux tiers nord du pays. Sur la côte sud, il fera 12°C à Ulsan et Yeosu, et 14°C à Busan et Jeju.