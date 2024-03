Action collective des médecins : les professeurs de la SNU veulent démissionner, l'exécutif inquiet

Photo : YONHAP News

Les professeurs en médecine de l'université nationale de Séoul (SNU) ont annoncé qu’ils remettraient leur démission le 18 mars. Et ce, en cas d'absence de solution raisonnable proposée par l'exécutif à l'action collective des résidents et internes en médecine. Ce dernier a alors réagi, exprimant ses sérieuses préoccupations face à cette décision.Lors d'une réunion sur la gestion de la crise tenue ce matin, le ministre de la Santé, Cho Kyoo-hong, a déclaré que cette décision constituait une menace pour la vie et la santé des patients. Il a exhorté les professeurs en médecine à œuvrer conjointement avec le gouvernement. Son objectif : persuader les jeunes médecins grévistes de remettre leur blouse. Avant d'ajouter qu'il serait difficile de convaincre le public de la légitimité de leur démission collective, assenant qu’elle met en péril la vie des malades.Le ministre s'est également engagé à assurer sans faille les services médicaux d'urgence. Il a annoncé déployer d’énormes efforts afin de renouer le dialogue. Son but est ainsi de résoudre les perturbations dans les hôpitaux tout en étant à l'écoute des professeurs en médecine.Par ailleurs, Cho a annoncé la mise en place d'un centre de protection des résidents et internes. Ce dernier est destiné à les aider à retourner à l’hôpital. La raison : d’après lui, les jeunes docteurs ne participant pas à l'action collective ou souhaitant s'en retirer craignent d'être fichés et harcelés. Il a ajouté que le gouvernement prendrait les mesures appropriées pour faire face aux menaces et aux représailles à leur encontre.Jusqu'à hier, des préavis de suspension de licence médicale ont été envoyés à 5 556 médecins en formation refusant de s’occuper des patients. Il a également dépêché en renfort 158 médecins de centres publics de santé et docteurs militaires dans 20 hôpitaux généraux tertiaires.