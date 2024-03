10 kg de pommes coûtent 90 000 wons

Photo : YONHAP News

Pomme se dit « sagwa » en coréen, mais ces temps-ci on parle de « geum-sagwa », c’est à dire de « pomme d’or », à tel point son prix est élevé.D’après les derniers chiffres communiqués, aujourd’hui, par la Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT), le prix en gros des pommes a été de 91 700 wons ou 64 euros, les 10 kg, hier. A titre de comparaison, il y a un an, 41 060 wons suffisaient pour acheter la même quantité. Mais en raison de la récolte médiocre due aux mauvais temps, tout a changé. Le cap des 90 000 wons par 10 kg, pour votre information, a été franchi le 17 janvier dernier.Alors combien coûtent ces fruits dans les grandes surfaces ou dans les marchés traditionnels ? Ce mardi, il fallait 30 097 wons, une somme équivalente à 21 euros, pour mettre 10 pommes dans son panier. Soit 30,5 % de plus en glissement annuel.La hausse des prix se fait un peu moins ressentir dans la vente au détail avec l’intervention du gouvernement, mais comme il y a des limites, ils peuvent encore s’envoler. Certains proposent alors d’importer des pommes ainsi que des poires de l’étranger, mais en raison du contrôle de quarantaine, on ne peut pas les vendre du jour au lendemain sur les étals.