Action collective des médecins : les professeurs se mobilisent

Photo : KBS News

Le bras de fer entre le gouvernement et les jeunes médecins n’en finit pas. L’exécutif continue de menacer de suspendre les licences de plusieurs milliers d’internes et résidents grévistes, mais ces derniers ne l’entendent pas de cette oreille.Dans ce contexte, les professeurs de 19 facultés de médecine du pays s’organisent pour tenter de trouver une issue à cette crise. Réunis hier soir en visioconférence, leurs représentants ont créé un comité d’urgence. Ils ont alors convenu de décider, d’ici vendredi, de présenter ou non, eux aussi, leurs démissions.Pour les participants à la conférence, l’objectif du comité est de faire retourner les étudiants en médecine et les docteurs contestataires à leur école et à leur lieu de travail. Ils ont d’emblée demandé au gouvernement de les écouter et d’entreprendre le dialogue avec eux, au lieu d’engager les poursuites judiciaires à leur encontre.Pour rappel, cela fait maintenant plus de trois semaines que les praticiens en formation dans les grands hôpitaux ont lancé une action collective pour protester contre le projet gouvernemental d’augmenter le nombre d’admissions dans les facultés de médecine.