Photo : YONHAP News

Ce mercredi, jour de enfants, il fait très beau au pays du Matin clair. Le ciel est clair, le soleil brille et les températures commencent, doucement mais sûrement, à se réchauffer.Sur le chemin du travail, il fait entre 0 et 2°C sur tout le territoire, excepté sur la côte sud. En effet, il fait 4°C à Busan tout comme à Yeosu, 3°C à Mokpo et 5°C sur l’île insulaire de Jeju.Dans la seconde partie de journée, le mercure grimpera. Il fera 12°C à Séoul et Suwon, la minimale. Météo-Corée a prévu entre 13 et 14°C sur le reste du territoire, et jusqu’à 15°C à Daegu.